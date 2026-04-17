Auto fing bei Crash Feuer - 21-jähriger Steirer in Lebensgefahr

Ein junger Autolenker hat Freitagfrüh in der Oststeiermark lebensgefährliche Brandverletzungen bei einem Autounfall erlitten. Der 21-Jährige war in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Das Fahrzeug prallte laut Polizei unter anderem gegen Verkehrszeichen sowie einen Baum und kam nach rund 150 Metern in einem angrenzenden Wald zum Stillstand. Anschließend geriet es in Brand.