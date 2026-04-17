Steiermark

Auto fing bei Crash Feuer - 21-jähriger Steirer in Lebensgefahr

Junger Lenker kam im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von der Fahrbahn ab und erlitt Brandwunden.
17.04.2026, 11:13

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein junger Autolenker hat Freitagfrüh in der Oststeiermark lebensgefährliche Brandverletzungen bei einem Autounfall erlitten. Der 21-Jährige war in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. 

Das Fahrzeug prallte laut Polizei unter anderem gegen Verkehrszeichen sowie einen Baum und kam nach rund 150 Metern in einem angrenzenden Wald zum Stillstand. Anschließend geriet es in Brand.

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Der Lenker konnte sich zwar selbst befreien, die durch das Feuer erlittenen Verletzungen waren jedoch lebensbedrohlich. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Der Pkw brannte vollständig aus.

Agenturen, SJ  | 

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