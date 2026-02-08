Steiermark

Sturz am Schloßberg: 18-jähriger Oberösterreicher schwer verletzt

Der Grazer Uhrturm unter blauem Himmel, umgeben von Bäumen.
Der junge Mann hatte im Bereich des Uhrturms mit einem Freund nach nächtlicher Lokaltour Musik gehört.
08.02.26, 10:35

Ein 18-jähriger Oberösterreicher ist Sonntag früh am Grazer Schloßberg nahe dem Uhrturm von einem Geländer rund sechs Meter abgestürzt. Nach Angaben der Polizei dürfte der junge Mann schwere Verletzungen an Hüfte und Hand erlitten haben, er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Der 18-Jährige gab an, nach einer gemeinsamen Lokaltour durch die Innenstadt mit einem 20-jährigen Landsmann auf dem Schloßberg Musik gehört zu haben. Die Polizei wurde kurz nach 6.00 Uhr per Notruf alarmiert. Am Einsatzort stießen die Beamten auf den 20-jährigen Begleiter, der sofort auf sich aufmerksam machte und den Unfallhergang schilderte.

Den 18-Jährigen trafen die Polizisten auf einer Bank liegend an. Er war bei Bewusstsein und klagte über große Schmerzen, Rettung und Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung. Die beiden Oberösterreicher waren an die Mur gereist, um dort am Sonntag das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Sturm Graz und der SV Ried zu besuchen.

kurier.at, Agenturen 

