Sturz am Schloßberg: 18-jähriger Oberösterreicher schwer verletzt

Ein 18-jähriger Oberösterreicher ist Sonntag früh am Grazer Schloßberg nahe dem Uhrturm von einem Geländer rund sechs Meter abgestürzt. Nach Angaben der Polizei dürfte der junge Mann schwere Verletzungen an Hüfte und Hand erlitten haben, er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Der 18-Jährige gab an, nach einer gemeinsamen Lokaltour durch die Innenstadt mit einem 20-jährigen Landsmann auf dem Schloßberg Musik gehört zu haben. Die Polizei wurde kurz nach 6.00 Uhr per Notruf alarmiert. Am Einsatzort stießen die Beamten auf den 20-jährigen Begleiter, der sofort auf sich aufmerksam machte und den Unfallhergang schilderte.