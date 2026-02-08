Garage mit hochpreisigen Autos in Flammen: Millionenschaden
Zusammenfassung
- Beim Brand einer Garage in Gleisdorf entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro, da mehrere hochpreisige Fahrzeuge betroffen waren.
- Als Brandursache gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt einer Akkuzelle eines E-Quads; Brandstiftung wurde ausgeschlossen.
- Drei Feuerwehren mit 45 Helfern verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus, verletzt wurde niemand.
Beim Brand einer Garage in Gleisdorf (Bezirk Weiz) ist am Freitag laut Polizei "enormer Sachschaden" in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. In dem Gebäude waren mehrere hochpreisige Fahrzeuge abgestellt, lediglich eines davon konnte rechtzeitig ins Freie gebracht werden.
Als Brandursache wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt einer Akkuzelle eines E-Quads festgestellt, Brandstiftung wurde ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.
Das Feuer war zu Mittag ausgebrochen, Mitarbeiter eines benachbarten Speditionsunternehmens bemerkten Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, standen sowohl die Garage als auch die darin abgestellten Fahrzeuge bereits in Vollbrand.
Zwei Speditionsmitarbeiter hatten versucht, die Flammen mit Feuerlöschern in Schach zu halten, mussten ihre Löschversuche aber aufgrund der enormen Hitzeentwicklung abbrechen. Einem der Mitarbeiter gelang es noch, eines der Fahrzeuge aus der schon völlig verrauchten Garage zu bringen.
Drei mit insgesamt 45 Helfern ausgerückten Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus. Kurz vor 14.00 Uhr war das Feuer gelöscht.
