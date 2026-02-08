Garage mit hochpreisigen Autos in Flammen: Millionenschaden

Beim Brand einer Garage in Gleisdorf (Bezirk Weiz) ist am Freitag laut Polizei "enormer Sachschaden" in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. In dem Gebäude waren mehrere hochpreisige Fahrzeuge abgestellt, lediglich eines davon konnte rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Als Brandursache wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt einer Akkuzelle eines E-Quads festgestellt, Brandstiftung wurde ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.