Elektro-Defekt verursachte Brand in Kärntner Chemie-Werk

In einer Firmenhalle des Donau-Chemie-Werks in Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) ist am Samstag gegen 2.20 Uhr durch einen elektrischen Defekt bei einer Stromleitung ein Brand ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Keine Gefahr

Personen wurden nicht verletzt, trotz giftiger Stoffe im Werk bestand keine Gefahr für Mensch und Umwelt, betonten die Behörden. Der Brand dürfte allerdings erhebliche Schäden verursacht haben. Die Stromversorgung im Werk wurde auf Notstrom umgestellt.