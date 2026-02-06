Großeinsatz in Kapfenberg: Stallgebäude in Flammen

Der Vorfall ereignete sich am 5. Februar 2026 kurz vor 19:00 Uhr. Glücklicherweise wurden weder Menschen noch Tiere bei dem Brand verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Tiere in dem betroffenen Stallzubau befanden.

In Kapfenberg kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Brand geraten war.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Insgesamt sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rückten gemeinsam mit Rettungskräften und Polizei zum Einsatzort aus. Bei ihrem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte bereits Flammen im Erdgeschoss des Stallzubaus wahrnehmen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, erst kurz vor 23:00 Uhr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Auf dem Weg zum Einsatzort kam ein Feuerwehrfahrzeug aufgrund schwieriger Fahrbahnverhältnisse von einem Forstweg ab. Auch bei diesem Zwischenfall wurde niemand verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Brandes zu klären. Weitere Details werden nach Abschluss der Untersuchungen erwartet.