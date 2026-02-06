Steiermark

Sperre auf A2: Lkw brannte aus - Lenker unverletzt

Feuerwehr
Am Donnerstagabend brannte ein Lkw auf der Südautobahn bei Voitsberg vollständig aus. Der Lenker blieb unverletzt. Die A2 war rund eine Stunde gesperrt.
06.02.26, 07:25

Auf der Südautobahn (A2) bei Voitsberg ist am Donnerstagabend ein Lastwagen ausgebrannt. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, konnte der 54-jährige Lenker die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die gegen 21.30 Uhr alarmierte Feuerwehr war mit 70 Personen im Einsatz. 

Die Südautobahn war in Fahrtrichtung Klagenfurt rund eine Stunde lang gesperrt. Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus, der Lenker blieb unverletzt.

