Sperre auf A2: Lkw brannte aus - Lenker unverletzt

Auf der Südautobahn (A2) bei Voitsberg ist am Donnerstagabend ein Lastwagen ausgebrannt. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, konnte der 54-jährige Lenker die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die gegen 21.30 Uhr alarmierte Feuerwehr war mit 70 Personen im Einsatz.

Die Südautobahn war in Fahrtrichtung Klagenfurt rund eine Stunde lang gesperrt. Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus, der Lenker blieb unverletzt.