Nach Kollaps in Live-Show: Musiker im Spital stabil

Während eines Auftritts bei einer Live-TV-Sendung hatte ein Musiker Samstagabend einen gesundheitlichen Zwischenfall: Trompeter Toni Maier sackte in der ORF-Show "Mei liabste Weis" plötzlich zusammen, nachdem er den "Erzherzog-Johann-Jodler" gespielt hatte.

Der 77-Jährige musste sich setzen, Moderator Franz Posch stützte ihn. Die Regie blendete umgehend andere Bilder ein.