Steiermark

Nach Kollaps in Live-Show: Musiker im Spital stabil

Trompeter Toni Maier (77) brach während eines Auftritts in der ORF-Show "Mei liabste Weis" zusammen.
29.03.2026, 11:27

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Während eines Auftritts bei einer Live-TV-Sendung hatte ein Musiker Samstagabend einen gesundheitlichen Zwischenfall: Trompeter Toni Maier sackte in der ORF-Show "Mei liabste Weis" plötzlich zusammen, nachdem er den "Erzherzog-Johann-Jodler" gespielt hatte.

Der 77-Jährige musste sich setzen, Moderator Franz Posch stützte ihn. Die Regie blendete umgehend andere Bilder ein.

Alles live: Franz Posch bringt 'Mei liabste Weis' ins Waldviertel

Maier wurde hinter der Bühne erstversorgt, die Musikshow - gesendet aus Puch bei Weiz in der Oststeiermark - wurde fortgesetzt. Der Musiker wurde in das LKH Graz eingeliefert.

Maiers Zustand stabil

Sonntagvormittag gab es dann gute Neuigkeiten: Wie der ORF unter Berufung auf die Familie des Trompeters berichtete, sei Maiers Zustand stabil, er bleibe aber noch zur Kontrolle im Spital.

ORF Steiermark
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