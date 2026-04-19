Verkehrsunfall in Anger: Traktor löst Kollision von drei Pkw aus

Ein in die Fahrbahn ragender Traktor hat am Samstag in Anger (Bezirk Weiz) einen Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und neun Personen - darunter zwei Kleinkinder - ausgelöst. Das Ausweichmanöver eines Pkw-Lenkers führte zum Zusammenprall mit zwei weiteren Autos. Zwei Menschen wurden verletzt, ein 60-Jähriger schwer, der Sachschaden sei enorm, teilte die Polizei mit.

Pkw touchierte überholenden Wagen

Die Weizer Straße (B72) ist in dem Bereich dreispurig, Tempo 100 ist erlaubt. Der 61-jährige Traktorfahrer wollte auf die Bundesstraße einbiegen, dabei dürfte der Traktor schon in die Fahrbahn hineingeragt haben. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker wich nach links auf die zweite Fahrspur aus und touchierte den ihn überholenden Pkw, in dem der 60-jährige Lenker und seine Frau (56) saßen.

Dieses Auto wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam, in dem ein 61-jähriger Lenker, seine Frau (58) und die beiden Enkelkinder, ein und vier Jahre alt, saßen.