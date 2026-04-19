Verkehrsunfall in Anger: Traktor löst Kollision von drei Pkw aus
Ein in die Fahrbahn ragender Traktor hat am Samstag in Anger (Bezirk Weiz) einen Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und neun Personen - darunter zwei Kleinkinder - ausgelöst. Das Ausweichmanöver eines Pkw-Lenkers führte zum Zusammenprall mit zwei weiteren Autos. Zwei Menschen wurden verletzt, ein 60-Jähriger schwer, der Sachschaden sei enorm, teilte die Polizei mit.
Pkw touchierte überholenden Wagen
Die Weizer Straße (B72) ist in dem Bereich dreispurig, Tempo 100 ist erlaubt. Der 61-jährige Traktorfahrer wollte auf die Bundesstraße einbiegen, dabei dürfte der Traktor schon in die Fahrbahn hineingeragt haben. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker wich nach links auf die zweite Fahrspur aus und touchierte den ihn überholenden Pkw, in dem der 60-jährige Lenker und seine Frau (56) saßen.
Dieses Auto wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam, in dem ein 61-jähriger Lenker, seine Frau (58) und die beiden Enkelkinder, ein und vier Jahre alt, saßen.
Für die meisten Unfallbeteiligten ging der Unfall glimpflich aus. Der 60-jährige Lenker des zweiten Pkw und seine Ehefrau wurden ins Landeskrankenhaus Weiz eingeliefert. Die zwei Kinder wurden vorsorglich in der Kinderklinik des Landeskrankenhauses Graz untersucht. 60 Feuerwehrleute rückten für die Berge- und Aufräumarbeiten an. Die B72 war vorübergehend gesperrt.
Kommentare