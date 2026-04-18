Raub in Graz: Maskierter bedroht Trafikantin mit Messer

Eine Trafik im Grazer Bezirk Wetzelsdorf ist am Freitagabend von einem Bewaffneten überfallen worden. Laut Polizei betrat der maskierte Mann gegen 18.15 Uhr das Geschäft in der Peter-Rosegger-Straße, bedrohte die Trafikantin mit einem Messer und flüchtete zu Fuß mit Bargeld aus der Kassa.

Zeugen sahen, wie er in Richtung Maria-Pachleitner-Straße lief. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg.