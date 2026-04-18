Raub in Graz: Maskierter bedroht Trafikantin mit Messer
Eine Trafikantin wurde mit einem Messer bedroht. Der Verdächtige ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.
Eine Trafik im Grazer Bezirk Wetzelsdorf ist am Freitagabend von einem Bewaffneten überfallen worden. Laut Polizei betrat der maskierte Mann gegen 18.15 Uhr das Geschäft in der Peter-Rosegger-Straße, bedrohte die Trafikantin mit einem Messer und flüchtete zu Fuß mit Bargeld aus der Kassa.
Zeugen sahen, wie er in Richtung Maria-Pachleitner-Straße lief. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg.
So sieht der Verdächtige aus
Die Polizei hofft, dass sich weitere Zeugen melden. Der Täter wird als 1,80 Meter groß, 16 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte die Kapuze seines schwarzen Oberteils über den Kopf gezogen und trug einen markanten, weißen Schlauchschal. Sein Klappmesser hatte eine Gesamtlänge von etwa 20 Zentimetern.
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