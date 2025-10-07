Toter Säugling in Graz: Mutter in U-Haft, psychologisches Gutachten angeordnet

Nach dem Auffinden eines toten Neugeborenen in Graz vorige Woche ist nun die Mutter (20) in U-Haft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Dienstag Berichte steirischer Medien.

Eine Gutachterin soll eine psychologische Expertise zu der Frau erstellen. Vor einer Woche hatte ein Mann den leblosen Säugling auf einem Carportdach bei einem Mehrparteienhaus in Graz entdeckt und die Polizei alarmiert. Die im Haus wohnhafte Mutter wurde wenig später festgenommen.

Psychologisches Gutachten veranlasst Die Frau war vorige Woche im Grazer Uni-Klinikum wegen der bei der - nach ihren Aussagen überraschenden - Hausgeburt erlittenen Verletzungen behandelt worden. Danach war die Untersuchungshaft verhängt worden. Die 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das psychologische Gutachten soll Aufschlüsse über den Zustand der Frau zum Zeitpunkt der Geburt geben. Man habe die Gutachterin ersucht, noch innerhalb der ersten Haftfrist bis zum 17. Oktober eine erste Einschätzung abzugeben. Der neugeborene Bub hatte zum Zeitpunkt der Geburt am Montag, dem 29. September, noch gelebt, habe dann aber ein Schädelhirntrauma erlitten. Hier ist noch unter anderem ein histologisches Gutachten ausständig.