Tom Cruise’ fiktive Graz-Mission als "Mission Impossible"

Das zu ergründen, ist eine nahezu unmögliche Mission. Grundsätzlich gilt: Der Name Karlau ist nicht explizit geschützt, da es sich um eine öffentliche Einrichtung handelt. Er darf in Produktionen verwendet werden, wenn er nicht abwertend eingesetzt wird.

Eigentlich nicht. Denn weder war die „Mission Impossible“-Filmcrew jemals in Graz, um hier zu drehen, noch ist das Gefängnis im Film ein Nachbau jener Justizanstalt, die tatsächlich im Bezirk Gries steht. Die dunklen Gänge im Film sehen dem Inneren der echten Karlau nicht einmal ähnlich. Benutzt wurde bloß der Name des Hochsicherheitsgefängnisses.

Solche Kooperationen kommen auch bei großen internationalen Produktionen vor: So floss etwa aus der Steiermark Geld in den James-Bond-Streifen „Spectre“, in dem Daniel Craig unter anderem in Altaussee auftaucht. Allerdings wurde im Gegensatz zum jüngsten „Mission Impossible“-Film dort auch tatsächlich gedreht.

Knight and Day 2009 drehten Tom Cruise und Cameron Diaz in Salzburg.

James Bond 2008 jagte Daniel Craig über die Seebühne in Bregenz („Ein Quantum Trost“), 2014 („Spectre“) wurde am Altausseer See (Steiermark) sowie in Obertilliach (Tirol) gedreht, 1987 war Timothy Dalton („Hauch des Todes“) in Wien und am Weissensee (Kärnten).

Doch Cruise war nicht der Erste, der in einer fiktiven Karlau auftauchte, das hat ihm Chris Hemsworth voraus: In seiner Rolle als Tyler Rake im gleichnamigen Netflix-Actionfilm (konkret „Tyler Rake: Extraction 2“) mimt der Australier einen Gefangenen ebenfalls in einem Gefängnis namens Karlau.

Im orangen Overall

Während die Tyler Rake-Crew jedoch tatsächlich einige Tage in Wien drehte, kam sie nicht nach Graz. Auch in dem Fall wurde bloß der Name Karlau gekapert, aber ein an US-Gefängnisse erinnerndes Setting gewählt – in dem Hemsworth im orangefarbenen Overall vorgeführt wird.

Doch egal, welcher Schauspieler in der Hauptrolle zu sehen ist: Gedreht werden dürfte in dem Gebäude ohnedies nicht, das ist bei einem Hochsicherheitsgefängnis – in der Karlau verbüßen Männer Haftstrafen von 18 Monaten aufwärts – ausgeschlossen. Dieses Verbot galt übrigens auch für die Macher jenes Films, der ursächlich in der Grazer Justizanstalt spielt, Marion Mitterhammers „Taktik“, der 2024 in die Kinos kam. Der Film basiert auf dem Drama 1996, als drei wegen Mordes verurteilte Insassen drei Frauen als Geiseln nahmen, die im Gefängnisladen arbeiteten. Für „Taktik“ fungierte eine ehemalige Kaserne als Kulisse.