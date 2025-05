Hollywood-Star John Krasinski schwärmt von Wien: "Magisch"

Vergangenes Jahr fanden in Wien die Dreharbeiten zu Guy Ritchie s Blockbuster "Fountain of Youth" in Wien statt. Der Film ist auf Apple+ zu sehen.

Im Interview mit dem Magazin Elle Germany schwämt Krasinski über Wien. "Es ist so eine wundervolle Stadt mit so viel Geschichte und unglaublich viel Kunst", sagt er da. "Ich war in jedem Museum, das war wirklich aufregend", so Kaminski.

"Wir mussten den Dreh manchmal unterbrechen, weil aus den Fenstern einfach klassische Musik kam - live", erzählt er. "Überall wo wir hinkamen, haben Menschen echte Instrumente gespielt. Und das war wirklich magisch."