Tödlicher Unfall auf der weststeirischen Soboth

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) ums Leben gekommen. Der 41-jährige Grazer war gegen 15.45 Uhr von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs, als er auf der Kreuzung mit einer Gemeindestraße mit einem Lkw kollidierte. Der Biker erlitt schwerste Verletzungen.

Trotz sofortigen Eingreifens durch Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt erlag er noch an der Unfallstelle. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.