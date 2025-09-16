Tödlicher Unfall auf der weststeirischen Soboth
Zusammenfassung
- Motorradfahrer (41) aus Graz starb nach Kollision mit Lkw auf der B69 bei Soboth.
- Unfall ereignete sich an einer Kreuzung, als der Lkw-Fahrer (30) auf die B69 einbog.
- Alkotest beim Lkw-Fahrer war negativ, Ermittlungen dauern an.
Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) ums Leben gekommen. Der 41-jährige Grazer war gegen 15.45 Uhr von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs, als er auf der Kreuzung mit einer Gemeindestraße mit einem Lkw kollidierte. Der Biker erlitt schwerste Verletzungen.
Trotz sofortigen Eingreifens durch Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt erlag er noch an der Unfallstelle. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.
Der Biker prallte im Kreuzungsbereich gegen eine hintere Achse des Lkw, der von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gelenkt wurde. Dieser hatte von der Gemeindestraße links auf die B69 in Richtung Kärnten einbiegen wollen.
Ein Alkotest beim Lkw-Fahrer verlief negativ, weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
