Steiermark

Tierquälerei in Mureck: Neun tote Schweine entdeckt

Behörden fanden neun tote Schweine in einem verwahrlosten Stall in Mureck, zwei Betreiber stehen unter Verdacht.
23.04.2026, 11:53

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Schweine drängen sich in Stall.

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mureck in der Südoststeiermark wurden bei einer behördlichen Kontrolle mehrere tote und vernachlässigte Schweine entdeckt. Ein 49-jähriger Mann und seine 67-jährige Mutter stehen im Verdacht, zumindest seit Dezember 2025 die Haltung einer größeren Anzahl von Mast- und Zuchtschweinen massiv vernachlässigt zu haben.

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Erschreckende Zustände im Stall

Bei einer Kontrolle durch die Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark Mitte Jänner wurden neun tote Tiere in den Stallungen entdeckt. Die Tiere sollen abgemagert gewesen sein und wiesen bereits Verwesungsmerkmale auf. Es wurden auch Körperteile von Tieren entdeckt, die stark verwest und teilweise von den Artgenossen angefressen waren. Ein Sachverständiger stellte fest, dass die Tiere verhungert und verdurstet sind. Die noch lebenden Tiere waren in einem sehr schlechten Zustand. Die Stallungen selbst sind laut Behörden desolat.

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Behördliche Maßnahmen eingeleitet

Die noch 45 lebenden Schweine wurden behördlich abgenommen, um weiteres Leid zu verhindern. Bei ihrer Einvernahme sollen sich die Verdächtigen weder geständig noch einsichtig gezeigt haben. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Tierquälerei wurde erstattet.

Blaulicht Steiermark
kurier.at, paw  | 

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