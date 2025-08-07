Geld vom Land: Jüdisches Kulturzentrum in Graz gesichert

Seit mehreren Jahren plant Präsident Elie Rosen, ein jüdisches Kulturzentrum neben der Synagoge in Graz zu errichten. Doch es haperte an der Finanzierung. Am Donnerstag gab die blau-schwarze Landesregierung bekannt, das Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro unterstützen zu wollen.

Damit dürfte der "Realisierung nichts mehr im Wege stehen", hieß es.