Steirer stürzte mit Pkw 150 Meter über steilen Abhang: Er schwebt in Lebensgefahr

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Montag im Bezirk Graz-Umgebung etwa 150 Meter über einen steilen Abhang gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in den frühen Morgenstunden von einem Anrainer unterkühlt aufgefunden.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins LKH Graz, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war von einer Almhütte im Gemeindegebiet von Frohnleiten nach Hause unterwegs.