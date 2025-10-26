Die Stadtpolizei Graz fahndet seit Mittwoch nach einer 78-jährigen Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Pensionistin wurde zuletzt in den Morgenstunden am Universitätsklinikum gesehen und war danach spurlos verschwunden.

Die Frau sei auf Medikamente und Hilfe angewiesen, teilte die Exekutive mit. Mehrere Suchaktionen, auch mit Unterstützung von Hunden und eines Hubschraubers, seien bisher ohne Erfolg verlaufen. Man ersuchte um Hinweise.