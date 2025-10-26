Pensionistin (78) spurlos verschwunden: Haben Sie diese Frau gesehen?
Die Stadtpolizei Graz fahndet seit Mittwoch nach einer 78-jährigen Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Pensionistin wurde zuletzt in den Morgenstunden am Universitätsklinikum gesehen und war danach spurlos verschwunden.
Die Frau sei auf Medikamente und Hilfe angewiesen, teilte die Exekutive mit. Mehrere Suchaktionen, auch mit Unterstützung von Hunden und eines Hubschraubers, seien bisher ohne Erfolg verlaufen. Man ersuchte um Hinweise.
Körperlich fit, starke Raucherin
Die Frau sei etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und 55 bis 60 Kilogramm schwer. Sie könnte ihr gräuliches, langes Haar womöglich zu einem Dutt zusammengebunden haben. Aufgrund einer Hautkrankheit habe sie auffallend dunkle Haut im Gesicht - ähnlich einer Solariumbräune.
Bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein, Jacke habe sie keine angehabt. Die Frau gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben.
