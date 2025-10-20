Es lägen Anhaltspunkte vor, dass der mittlerweile 33-jährige Schwager von Rebecca die damals 15-Jährige getötet und ihre Leiche samt ihr gehörender Gegenstände zumindest vorübergehend auf das Grundstück seiner Großeltern gebracht habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Berlin mit.

Die Maßnahmen auf dem Grundstück in der Gemeinde Tauche im Osten Brandenburgs und in der Umgebung dienten dem Auffinden von Gegenständen, von Tatspuren und von anderen Beweismitteln, hieß es von den Ermittlern. 115 Polizeikräfte waren demnach im Einsatz, unterstützt von Mitarbeitern des Bundeskriminalamts, die unter anderem ein Bodenradar zum Einsatz bringen sollten.

Seit Februar 2019 verschwunden: Kehrte von Übernachtung bei Schwester nicht heim

Die 15-jährige Rebecca war im Februar 2019 verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz übernachtet und kam nicht in die Schule. Bereits kurz nach der Tat geriet der Schwager ins Visier der Ermittler, der auch kurzzeitig in Untersuchungshaft saß. Mangels Beweisen befindet er sich auf freiem Fuß.