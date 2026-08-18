Steirer (37) soll achtjährige Tochter getötet haben: Obduktion angeordnet
Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz gestorben ist. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.
Die Polizei war gegen 22.45 Uhr über die Landesleitstelle des Roten Kreuzes verständigt worden, dass der Vater in einem Wohnhaus im Ortsgebiet von Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) seine achtjährige Tochter attackiere. Mehrere Polizeistreifen fuhren sofort zu dem Haus, sie fanden den 37-Jährigen im Badezimmer mit Schnittverletzungen. Zuvor hatte er seine achtjährige Tochter mit Schnitten und Stichen lebensgefährlich verletzt. Das Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt und in das LKH Graz eingeliefert. Kurz danach verstarb die Achtjährige jedoch.
Mutter war im Haus
Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Die Mutter befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Sie sei in psychologischer Betreuung und nicht mehr vor Ort.
Die beiden Erwachsenen seien österreichische Staatsbürger, polizeilich aufgefallen waren sie laut dem Sprecher bisher nicht. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde eine Obduktion des Leichnams des Kindes angeordnet.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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