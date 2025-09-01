Steinböcke lösten Steinschlag aus: Steirer über Felswand abgestürzt

Ein 67 Jahre alter Obersteirer ist am Sonntagabend bei einer Wanderung im felsdurchsetzten Gelände bei Tragöß-St. Katharein durch Steinschlag schwer verletzt worden. Dieser dürfte durch oberhalb befindliche Steinböcke ausgelöst worden sein. Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stürzte ab.

Seine Frau alarmierte sofort per Mobiltelefon die Rettungskräfte. Er wurde vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Über Felswand abgestürzt

Der 67-Jährige und seine 55-jährige Ehefrau waren im Gemeindegebiet von Tragöß-St. Katharein unterwegs. Beim Rückweg über die Pribitz-Alm und den sogenannten "Reihensteig" - kurz unterhalb der Alm auf etwa 1.300 Metern Seehöhe - wanderten sie durch steiles, felsdurchsetztes Gelände. Da dürften gegen 18.30 Uhr mehrere Steinböcke einen Steinschlag ausgelöst haben.