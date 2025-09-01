Von der Sonne geblendet: Pkw-Lenker in der Steiermark verunglückt

Ein Pkw-Lenker (30) aus Graz ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der oststeirischen Sommeralmstraße (L355) ums Leben gekommen. Der Mann dürfte in einer Kurve durch die tief stehende Sonne geblendet worden und deshalb von der Fahrbahn abgekommen sein.

Das Fahrzeug stürzte danach rund 150 Meter eine steile Kuhweide hinab. Trotz rascher Hilfe verstarb der Grazer noch an der Unglücksstelle, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Der Unfall passierte gegen 17.15 Uhr im Gemeindegebiet von Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz). Der Grazer war auf der L355 in Fahrtrichtung Teichalm unterwegs gewesen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt, der Mann im Wrack eingeklemmt. Das eCall-System setzte automatisch einen Notruf ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz, mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie der Rettungshubschrauber Christophorus 12 aus Graz rückten umgehend aus, letztlich vergeblich.