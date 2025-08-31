Unfall bei Flugtag: 69-jähriger Steirer von Propeller schwer verletzt
- Schwerer Unfall bei Flugshow am Flugfeld Grabersdorf: 69-jähriger Pilot schwer verletzt.
- Pilot wurde beim manuellen Durchdrehen des Propellers von Rotor getroffen und verletzt.
- Erstversorgung vor Ort, anschließend Hubschraubertransport ins LKH Feldbach.
Zu einem schweren Unfall kam es Sonntagnachmittag am Rande einer Flugshow am Flugfeld Grabersdorf im Bezirk Südoststeiermark. Ein 69-jähriger Pilot wurde dabei schwer verletzt.
Der Mann aus dem örtlichen Bezirk wollte kurz nach 14 Uhr im Rahmen des Flugtags auf dem Flugfeld den Motor seines Ultraleichtflugzeugs starten. Dafür musste er vor dem eigentlichen Startvorgang den Propeller manuell durchdrehen, um den Antriebsriemen zu lockern. Dabei schlug der Rotor vermutlich aufgrund der Kompression des Motors zurück und verletzte den Piloten schwer.
Der 69-Jährige wurde vor Ort von einem anwesenden Arzt erstversorgt. Anschließend kam über das Rote Kreuz ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 anrückte, hinzu. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins LKH Feldbach geflogen.
