Zwei Kinder in der Steiermark bei Sturz durch Dachfenster schwer verletzt

Zwei Kinder sind am Sonntag in der Oststeiermark beim Spielen durch das Dachfenster einer Veranstaltungshalle auf einen darunterliegenden Gang gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Bub und das Mädchen im Alter von jeweils neun Jahren wurden von mehreren Notärzten erstversorgt und anschließend mit den Rettungshubschraubern Christophorus 12 und Christophorus 17 ins Kinderklinikum Graz gebracht. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der Unfall passierte gegen 9.20 Uhr in Krottendorf bei Weiz. Die Kinder, beide aus dem Bezirk Weiz, hatten im Bereich eines ungesicherten Dachfensters einer Veranstaltungshalle gespielt und waren dabei vier bis sechs Meter in den darunterliegenden Gang gestürzt.

Die Eltern der Kleinen waren im Gebäude gewesen und mit Abbauarbeiten nach einer Veranstaltung beschäftigt. Sie gingen davon aus, dass sich die Kinder auf dem angrenzenden Spielplatz aufhielten.