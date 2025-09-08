Steiermark: 41-Jähriger stirbt in Donnersbachtal bei Lkw-Reparatur

Ein 41-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Irdning-Donnersbachtal in der Steiermark (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der bosnische Staatsbürger wurde bei Reparaturarbeiten von einer Lkw-Fahrerkabine eingeklemmt. Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann war gegen 13 Uhr gemeinsam mit einem 23-jährigen Mechaniker aus dem Bezirk Liezen mit Reparaturarbeiten im Bereich des Motorblocks beschäftigt. Während der Arbeiten kippten die Männer das Fahrerhaus des Lkw nach vorne.

Beim Versuch, dieses wieder zu schließen, wurde der 41-Jährige mit dem Oberkörper zwischen Fahrerkabine und Fahrzeugrahmen eingeklemmt, nachdem aus unbekannter Ursache der Kippzylinder vom Bolzen abgebrochen war.

Obduktion angeordnet

Trotz sofortiger Hilfe durch weitere Arbeiter und den Einsatz eines hydraulischen Stempelhebers konnte der Verletzte nicht befreit werden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen.