Obersteirer stürzte von Balkon und starb: Obduktion angeordnet

Ex-Lebensgefährtin fand den 64-Jährigen; das Geländer sei nur 90 Zentimeter hoch gewesen, so die Polizei.
04.09.25, 08:11
Ein 64-Jähriger ist am Mittwoch vom Balkon im zweiten Stock seines Hauses in St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) gestürzt und ums Leben gekommen. Seine ehemalige Lebensgefährtin fand ihn gegen 9 Uhr.

Der gerufene Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Balkon ist mit einem nur etwa 90 Zentimeter hohen Geländer gesichert, so die Polizei. Eine Obduktion wurde angeordnet, da eine medizinische Ursache für den Absturz nicht ausgeschlossen ist.

