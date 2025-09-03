Steiermark

Totalsperre: Sattelauflieger auf steirischer A2 völlig ausgebrannt

Auf der Südautobahn waren acht Feuerwehren stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandbekämpfung sorgte für eine Totalsperre.
03.09.25, 10:19
Ein Sattelauflieger hat Mittwochfrüh auf der Südautobahn (A2) in Vollbrand gestanden und ist vollständig zerstört worden. 84 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren aus dem Bezirk Voitsberg wurden alarmiert. 

Die Löscharbeiten auf der A2.

Sperre und Umleitung

Die Löscharbeiten zwischen Steinberg und Modriach in Fahrtrichtung Klagenfurt dauerten mehrere Stunden, was zu einer Totalsperre und Umleitung über die Packer Straße (B70) führte. Der Lenker blieb unverletzt. Die Brandursache wird ermittelt, so die Feuerwehr Mooskirchen.

