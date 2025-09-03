Zu sehr dem Navi vertraut: Lkw blieb in der Steiermark stecken
Zusammenfassung
- Lkw-Lenker folgte Navi und blieb auf unbefestigter Straße in Maria Lankowitz stecken.
- Feuerwehr sicherte den Lkw und bugsierte ihn mit einem Traktor zurück auf die Straße.
- Nach Abkoppeln des Anhängers konnte der Lenker seine Zustellung fortsetzen.
Ein Lkw-Lenker tappte in der Steiermark in die Navi-Falle: Der Chauffeur folgte am Dienstag den Anweisungen des Navigationsgerätes, bloß führte ihn das auf eine unbefestigte Straße in Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg).
Dort blieb er mit dem Schwerkraftfahrzeug hängen und kam nicht mehr weiter, teilte die Feuerwehr Mittwochfrüh mit.
Die Einsatzkräfte sicherten den Lkw, der eine landwirtschaftliche Maschine geladen hatte, zunächst gegen weiteres Abrutschen ab.
Danach sei es mit Hilfe eines Traktors gelungen, den Lkw wieder auf die schmale Straße zu bugsieren, berichtete die Feuerwehr Maria Lankowitz, die mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrückte.
Lenker konnte Zustellung fortsetzen
Zudem wurde der Anhänger abgekoppelt, damit das Fahrzeug gewendet werden und zurück auf die Gemeindestraße gefahren werden konnte.
Das Kfz wurde nicht beschäftigt, der Lenker konnte seine Zustellungsfahrt fortsetzen.
