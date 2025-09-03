Zu sehr dem Navi vertraut: Lkw blieb in der Steiermark stecken

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Lkw-Lenker tappte in der Steiermark in die Navi-Falle: Der Chauffeur folgte am Dienstag den Anweisungen des Navigationsgerätes, bloß führte ihn das auf eine unbefestigte Straße in Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg).

Dort blieb er mit dem Schwerkraftfahrzeug hängen und kam nicht mehr weiter, teilte die Feuerwehr Mittwochfrüh mit. Die Einsatzkräfte sicherten den Lkw, der eine landwirtschaftliche Maschine geladen hatte, zunächst gegen weiteres Abrutschen ab.