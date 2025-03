Steiermark: Neuer Landesrat kommt aus der Forstwirtschaft

Seit Kurzem ist Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) nicht mehr Mitglied der steirischen Landesregierung, in der sie fast acht Jahre lang als Landesrätin mit unterschiedlichen Ressorts betraut war. Am Montag wurde die Steirerin als Staatssekretärin im Finanzministerium angelobt.

Am Mittwoch wurde der Nachfolger präsentiert.

Das stellte nun Vizelandeshauptfrau Manuela Khom vor die Aufgabe, den Regierungssitz in der Steiermark neu zu vergeben, unter blau-schwarz war Eibinger-Miedl seit Mitte Dezember 2024 Finanz- und Wirtschaftslandesrätin.

"Er kommt aus der Holzbranche und ist somit aus dem richtigen Holz geschnitzt", beschrieb Khom den designierten neuen Landesrat: Willibald Ehrenhöfer. Der 53-Jährige war bereits in der Landwirtschaftskammer Steiermark tätig und wechselte 2004 in die Industrie, zuletzt war er Forstdirektor bei in den Forstbetrieben Franz Mayr-Melnhof-Saurau.