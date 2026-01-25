Blaulicht, Folgetonhorn und Lichthupe: Geisterfahrer auf A9 gestoppt

Die beiden Asfinag-Mitarbeiter Herta Turdo und Stefan Neudorfer haben Sonntagfrüh einen schweren Unfall verhindert: Sie fuhren um 5 Uhr früh Richtung Bosrucktunnel auf der A9 Pyhrnautobahn, als ihnen auf der Gegenfahrbahn ein Pkw auffiel, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage in die falsche Richtung zum Tunnel fuhr.

Sofort verständigten die beiden die Operatoren in der Verkehrsmanagementzentrale Ardning, die den Tunnel auf Rot schalteten und somit für alle weiteren Fahrzeuge sperrten. Asfinag-Mitarbeiter stoppten Geisterfahrer Neudorfer und Turdo hingegen fuhren rasch durch den Tunnel und gelangten über die Betriebsumkehr beim Nordportal in die zweite Tunnelröhre. "Da haben wir das Licht des Geisterfahrers schon gesehen, wir sind am rechten Fahrbahnrand stehengeblieben, hatten Blaulicht und Folgetonhorn eingeschalten und zusätzlich den Lenker mit der Lichthupe gewarnt“, erzählt Neudorfer.