Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer sind am Samstagabend auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) drei Personen schwer verletzt worden.

Ein 88-jähriger Autolenker war von der S1 kommend auf die A22, Richtungsfahrbahn Stockerau, in die falsche Fahrtrichtung aufgefahren. Wenig später kam es zu einer Frontalkollision mit dem Auto eines 67-jährigen Lenkers, der Richtung Stockerau unterwegs war.