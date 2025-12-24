Frontalcrash mit Geisterfahrer fordert sechs Verletzte

Am Heiligabend kam es auf der A2 Südautobahn bei Wernberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten. Ein 41-jähriger Mann soll laut Polizei seinen PKW auf der schneebedeckten Fahrbahn gewendet haben und als Geisterfahrer auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung der Anschlussstelle zurückgefahren sein.

Eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, die in Richtung Klagenfurt unterwegs war, konnte eine frontale Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß erlitten alle sechs Insassen der beiden Fahrzeuge Verletzungen unbestimmten Grades.

