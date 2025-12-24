Betrunkener Busfahrer krachte gegen Pkw von Oma mit zwei Enkelkindern

Bei wahrscheinlich gleich drei Alkoholunfällen sind am Dienstag in Tirol mehrere Personen verletzt worden. Zwei betrunkenen Chauffeuren und einer 40-Jährigen wurden jeweils unmittelbar die Führerscheine abgenommen. Die Frau hatte den Alkotest verweigert. Sechs Autoinsassen, unter ihnen zwei Kinder, wurden zur Behandlung oder zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht, informierte die Polizei.

In Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) verursachte am Vormittag ein 27-Jähriger an einer Ampel einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 27-Jährige war nicht nur erheblich alkoholisiert, er stand auch unter Suchtmitteleinfluss und war übermüdet, wie eine Untersuchung beim Amtsarzt ergab.