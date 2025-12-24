Betrunkener Busfahrer krachte gegen Pkw von Oma mit zwei Enkelkindern
Bei wahrscheinlich gleich drei Alkoholunfällen sind am Dienstag in Tirol mehrere Personen verletzt worden. Zwei betrunkenen Chauffeuren und einer 40-Jährigen wurden jeweils unmittelbar die Führerscheine abgenommen. Die Frau hatte den Alkotest verweigert. Sechs Autoinsassen, unter ihnen zwei Kinder, wurden zur Behandlung oder zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht, informierte die Polizei.
In Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) verursachte am Vormittag ein 27-Jähriger an einer Ampel einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 27-Jährige war nicht nur erheblich alkoholisiert, er stand auch unter Suchtmitteleinfluss und war übermüdet, wie eine Untersuchung beim Amtsarzt ergab.
Die anderen beiden Unfälle ereigneten sich in den Abendstunden. Zunächst geriet in Achenkirch (Bezirk Schwaz) kurz nach 20 Uhr ein Lenker aus Rumänien auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den Wagen einer 71-Jährigen, die ihre beiden Enkelkinder mit sich führte.
Gegen 22.30 Uhr rutschte im Ortsteil Hausern der Gemeinde Niederndorferberg (Bezirk Kufstein) bei einer Bergabfahrt die 40-Jährige auf die Fahrspur eines entgegenkommenden 36-Jährigen, ein Frontalunfall war ebenfalls nicht mehr zu verhindern.
