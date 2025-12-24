Salzburg

58-jähriger Salzburger verlor durch SMS-Betrug 56.000 Euro

Der Mann fiel auf vermeintliche Nachricht seiner Bank herein.
24.12.25, 10:29
In Salzburg ist ein 58-jähriger Mann Opfer eines „Smishing“-Betrugs geworden, bei dem Personen über eine vermeintliche SMS ihrer Bank auf betrügerische Internetseiten geleitet werden. Zugleich wurde der Mann am Telefon von einer angeblichen Mitarbeiterin des Geldinstituts kontaktiert und zur Eingabe eines Codes aufgefordert. 

Dadurch wurden dem Salzburger rund 56.000 Euro abgebucht. Die Polizei ermittelt. Smishing ist ein Kofferwort aus den Begriffen SMS und Phishing. 

