Drogenring in Murau gesprengt: Polizei nahm zwei Männer fest

Nach eineinhalb Jahren hat die Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Murau die intensiven Ermittlungen gegen zwei junge Männer aus dem Bezirk Murau nun abschließen können. Die beiden sollen Suchtmittel gewinnbringend verkauft haben.

Bereits Anfang Dezember 2024 wurden der 22- und der 23-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben festgenommen und in die Justizanstalt Leoben überstellt, wo sie bis Jänner 2026 in Untersuchungshaft genommen wurden.

Drogen im Wert von 60.000 Euro sichergestellt

Bei den Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler Marihuana, geringe Mengen Kokain, Suchtgift-Utensilien, Verpackungsmaterial, Waffen sowie Bargeld aus dem Drogenhandel sicher.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigten Suchtmittel in erheblicher Menge an Abnehmer verkauft haben sollen: Insgesamt etwa 5.000 Gramm Marihuana und rund 100 Gramm Kokain. Dies hat einen Straßenverkaufswert von rund 60.000 Euro.