Niederösterreich

Drogenfund im Gepäck: 40 Kilo Khat am Flughafen Wien sichergestellt

Die Polizei entdeckte 40 Kilogramm des Suchtmittels im Transitgepäck und nahm einen 36-jährigen israelischen Staatsbürger am Flughafen fest.
17.02.2026, 12:12

Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben am Montag am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) einen bedeutenden Drogenfund gemacht.

40 Kilo Khat im Gepäck

Bei routinemäßigen Gepäckskontrollen entdeckten die Polizisten des Fachbereichs Kriminaldienst Grenzpolizei zwei Koffer mit insgesamt 40 Kilogramm Khat. Die Koffer, die dem Verdächtigen zugeordnet werden konnten, befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Tel Aviv und sollten nach Oslo weitertransportiert werden.

Polizei verhaftete 36-Jährigen

Die Gepäckstücke waren auf einen 36-jährigen israelischen Staatsbürger eingecheckt. Er wurde von den Beamten im Bereich des Abflugsteigs zu seinem Weiterflug vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige war laut Polizeiangaben bei der Einvernahme geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Mann in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Khat ist eine Pflanze, deren Blätter beim Kauen eine stimulierende Wirkung entfalten und in vielen europäischen Ländern als illegale Droge eingestuft wird.

