In Koffern entdeckt: 45kg Drogen am Flughafen Wien-Schwechat sichergestellt
Die Ware wurde in Tel Aviv aufgegeben und sollte eigentlich nach Frankfurt. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben auf dem Flughafen Wien 45 Kilo der Droge Kath sichergestellt. Die Ware befand sich nach Angaben vom Montag in zwei Koffern, die in Tel Aviv mit dem Bestimmungsort Frankfurt aufgegeben worden waren.
Ein 32-jähriger israelischer Staatsbürger, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde in Schwechat im Bereich des Gates zu seinem Weiterflug an den Main festgenommen.
Nicht geständig
Der Beschuldigte war bei der Einvernahme nicht geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. In den sichergestellten Koffern waren 224 Kath-Bündel zu je etwa 200 Gramm verpackt.
