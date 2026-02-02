In Koffern entdeckt: 45kg Drogen am Flughafen Wien-Schwechat sichergestellt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben auf dem Flughafen Wien 45 Kilo der Droge Kath sichergestellt. Die Ware befand sich nach Angaben vom Montag in zwei Koffern, die in Tel Aviv mit dem Bestimmungsort Frankfurt aufgegeben worden waren.

Ein 32-jähriger israelischer Staatsbürger, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde in Schwechat im Bereich des Gates zu seinem Weiterflug an den Main festgenommen.