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Steiermark

Lassing: Komplizierte Rettung nach Unfall in Sägewerk

Ein 46-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk unter einer Maschine begraben. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.
23.05.2026, 10:24

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagabend in einem Sägewerk in Lassing (Bezirk Liezen) ereignet. Ein 46-jähriger Arbeiter wurde dabei unter einer herabstürzenden Maschine eingeklemmt und schwer verletzt. Der Mann wurde nach einer komplizierten Bergung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit.

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Zu dem Unfall war es gegen 21 Uhr gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte bei Arbeiten eine Kette aus einer Führungsschiene gedrückt worden sein, woraufhin eine Maschine zu Boden stürzte und auf den Mann fiel. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er mit beiden Beinen unter der Maschine eingeklemmt. 

Maschine mit Seilzug gesichert und angehoben

Die Besatzungen von zwei Feuerwehren errichteten einen Seilzug, um die abgestürzte Maschine zu sichern und anzuheben. Unterdessen wurde der Schwerverletzte von der Notärztin des Rettungshubschraubers versorgt.

Das Arbeitsinspektorat Leoben wurde über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

Steiermark
Agenturen, safran  | 

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