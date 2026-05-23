Frau bei Explosion in der Steiermark verletzt

Eine 38-jährige Frau ist am Freitagabend bei einer Explosion im Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen) verletzt worden. Die Explosion hatte sich gegen 21.30 Uhr ereignet, die Ursache war vorerst unklar. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Bei der Detonation wurde auch das Gebäude, das als Hobby- und Freizeitraum genutzt wird, stark beschädigt. Der Frau gelang es, sich selbst ins Freie zu retten. Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe, entfernten brennende Kleidung und versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach kontrollierte anschließend den Unglücksort, es wurde aber keine zusätzliche Gefährdung festgestellt. Spezialkräfte und Brandermittler haben Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion aufgenommen.