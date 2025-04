Warum der FPÖ-Landeshauptmann die Zeltstadt in Spielfeld schließen will

Das Grenzmanagement am Grenzübergang an der Bundesstraße mit Containern und Zelten und angeschlossenem Grenzzaun war die Lösung der damaligen Bundesregierung, den zunehmendem Strom an Flüchtlingen in geordnetere Bahnen zu lenken. Zuvor war es ab Mitte Oktober 2015 zu chaotischen Szenen in Spielfeld gekommen.

Bis zu 110 Polizistinnen und Polizisten hatten dann letztlich im Grenzmanagement Dienst, das aber nur für wenige Monate im Vollbetrieb stand.