Versuchter Raub in Graz: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die Grazer Polizei hat einen versuchten Raub aufgeklärt, der sich Anfang Februar im Bezirk Eggenberg ereignet hat. Ein 17-jähriger Ungar und ein 20-jähriger Grazer stehen im Verdacht, einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Murtal überfallen zu haben. Beide wurden inzwischen festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Überfall mit Pfefferspray Der Vorfall ereignete sich am 4. Februar gegen 16.30 Uhr in der Krausgasse. Der 18-Jährige wurde laut Polizeibericht von zwei Personen überrascht, die ihn unvermittelt angriffen. Die Täter setzten Pfefferspray ein und versuchten unter Anwendung von Gewalt an die Wertgegenstände des jungen Mannes zu gelangen. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Eggenberger Allee. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.