Falscher Bankkunde plünderte in Graz Schließfächer
Ein vermeintlicher Kunde hat am Dienstagnachmittag einen bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in der Zinzendorfgasse im Grazer Bezirk Geidorf verübt. Der laut Beschreibung ältere Mann brach Polizeiangaben zufolge mehrere Schließfächer auf und ergriff die Flucht. Verletzt wurde niemand. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.
Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark hatte sich der vorerst Unbekannte wegen eines Schließfaches erkundigt. Als er von einem Angestellten in ein Büro gebeten wurde und ihm in weiterer Folge ein Safe gezeigt wurde, bedrohte er den Mitarbeiter mit einer Waffe. Dann knackte der Mann mehrere Bankfächer, forderte den Angestellten auf, sich nicht zu bewegen, und flüchtete.
Die Höhe der Beute bzw. des angerichteten Schadens war vorerst nicht bekannt. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung eines Lichtbildes angeordnet.
Der Räuber soll 1,80 bis 1,85 Meter groß, 60 bis 65 Jahre alt sein und möglicherweise O-Beine haben. Er hatte sich mit einer grauen Perücke getarnt und trug einen grauen Oberlippenbart. Der Gesuchte sprach steirischen Dialekt. Er hatte einen schwarzen Einkaufstrolley und eine schwarze Umhängetasche bei sich.
Sachdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt Steiermark unter Tel.: 059133/60 3333 erbeten.
