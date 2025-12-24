Falscher Bankkunde plünderte in Graz Schließfächer

Ein vermeintlicher Kunde hat am Dienstagnachmittag einen bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in der Zinzendorfgasse im Grazer Bezirk Geidorf verübt. Der laut Beschreibung ältere Mann brach Polizeiangaben zufolge mehrere Schließfächer auf und ergriff die Flucht. Verletzt wurde niemand. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark hatte sich der vorerst Unbekannte wegen eines Schließfaches erkundigt. Als er von einem Angestellten in ein Büro gebeten wurde und ihm in weiterer Folge ein Safe gezeigt wurde, bedrohte er den Mitarbeiter mit einer Waffe. Dann knackte der Mann mehrere Bankfächer, forderte den Angestellten auf, sich nicht zu bewegen, und flüchtete.