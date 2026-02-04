Flüchtiger Häftling wurde in Graz beim Schnapsstehlen erwischt

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend in Graz in einem Supermarkt am Hauptbahnhof beim Schnapsstehlen erwischt worden. Im Zuge der Überprüfung der Identität stellten Polizisten fest, dass der Mann von einem Ausgang aus der Justizanstalt Graz-Jakomini nicht zurückgekehrt war.

Er wurde in das Gefängnis zurückgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der somalische Staatsangehörige hatte in dem Supermarkt versucht, eine Flasche Schnaps zu stehlen. Dabei war er gegen 20.30 Uhr von einem Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.