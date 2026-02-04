Steiermark

Flüchtiger Häftling wurde in Graz beim Schnapsstehlen erwischt

Die Justizanstalt Graz-Jakomini von außen mit einem Kirchturm im Hintergrund.
Der 28-Jährige war zuvor von einem Ausgang nicht in Justizanstalt Graz-Jakomini zurückgekehrt.
04.02.26, 10:30

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend in Graz in einem Supermarkt am Hauptbahnhof beim Schnapsstehlen erwischt worden. Im Zuge der Überprüfung der Identität stellten Polizisten fest, dass der Mann von einem Ausgang aus der Justizanstalt Graz-Jakomini nicht zurückgekehrt war.

Er wurde in das Gefängnis zurückgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der somalische Staatsangehörige hatte in dem Supermarkt versucht, eine Flasche Schnaps zu stehlen. Dabei war er gegen 20.30 Uhr von einem Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte falsche Angaben zu seiner Person. Bei den Erhebungen zu seiner Identität kam man ihm aber bald auf die Schliche.

