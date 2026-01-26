OÖ: Entflohener Häftling (33) machte Familienurlaub im Hotel

Ein geflüchteter Gefangener hat mit seiner Familie einen Kurzurlaub in einem Hotel in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) verbracht und sich ohne zu bezahlen aus dem Staub gemacht.

Der 33-Jährige hatte unter einem Aliasnamen für sich, seine Ehefrau und das gemeinsame Baby vom 12. bis zum 16. Jänner ein Zimmer gebucht.

Fahndung läuft

Kurz nach der Abreise wurde bekannt, dass es sich bei dem Betrüger um einen Strafgefangenen aus der Justizanstalt Ried handelt, so die Polizei. Der Mann war nach einem bewilligten Freigang nicht zurück ins Gefängnis gekehrt. Am Montag wurde noch immer noch ihm gefahndet.