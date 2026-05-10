Frau durch Blitzschlag in der Steiermark schwer verletzt
Ein plötzliches Gewitter wurde am Samstagnachmittag zwei Bergsteigern im Bereich des Kreuzkogels bei Admont zum Verhängnis. Eine 28-jährige Tschechin erlitt schwere Verletzungen, als ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlug. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 13:15 Uhr, kurz bevor die Alpinisten den Gipfel erreicht hatten.
Die beiden Bergsteiger waren gegen 11:00 Uhr von der Kaiserau über die Klinkehütte und den Admonter Kalbling in Richtung Kreuzkogel aufgestiegen. Als das Duo von dem aufziehenden Gewitter überrascht wurde, wurde die 28-Jährige durch die Wucht des Blitzeinschlags zu Boden geschleudert und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.
Ihr 29-jähriger Begleiter reagierte sofort und setzte einen Notruf ab. Trotz der widrigen Wetterbedingungen gelang es den Einsatzkräften, zum Unfallort vorzudringen. Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber eingeflogen, während etwa 20 weitere Helfer zu Fuß aufstiegen.
Beide Alpinisten im Krankenhaus
Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und ins LKH Rottenmann transportiert. Auch ihr Begleiter wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht, nachdem er zusammen mit den Rettungskräften per Polizeihubschrauber ins Tal geflogen worden war. Beide Personen wurden nach ihrer Ankunft im Krankenhaus stationär aufgenommen.
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