Frau durch Blitzschlag in der Steiermark schwer verletzt

Ein plötzliches Gewitter wurde am Samstagnachmittag zwei Bergsteigern im Bereich des Kreuzkogels bei Admont zum Verhängnis. Eine 28-jährige Tschechin erlitt schwere Verletzungen, als ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlug. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 13:15 Uhr, kurz bevor die Alpinisten den Gipfel erreicht hatten.

Die beiden Bergsteiger waren gegen 11:00 Uhr von der Kaiserau über die Klinkehütte und den Admonter Kalbling in Richtung Kreuzkogel aufgestiegen. Als das Duo von dem aufziehenden Gewitter überrascht wurde, wurde die 28-Jährige durch die Wucht des Blitzeinschlags zu Boden geschleudert und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.