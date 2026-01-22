Obersteirischer Ortsteil wegen Fliegerbombe evakuiert

Bei Grabungen im Ortsteil Schwöbing in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Mehrere Häuser im Umkreis von rund 350 Metern wurden daraufhin evakuiert, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Firmen, Tankstellen sowie die Südbahnstrecke. Um 13.30 Uhr begann die Entschärfung durch den Entminungsdienst.

Personen, die ihre Häuser verlassen mussten, fanden vorerst im Rathaus von Langenwang Unterschlupf, damit sie nicht bei der Kälte im Freien bleiben müssen, sagte Bürgermeister Rudolf Hofbauer gegenüber dem ORF Steiermark.

Eingeschränkter Verkehr

Die ÖBB musste die Südbahnstrecke zwischen Krieglach und Mürzzuschlag sperren. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Fernzüge dürften die Sperre abwarten, weshalb es zu Verspätungen kommt. Für Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Verkehr auf der Semmering Schnellstraße (S6) wurde ebenfalls für die Entschärfung vorübergehend gestoppt.