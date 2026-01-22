Obersteirischer Ortsteil wegen Fliegerbombe evakuiert
Bei Grabungen im Ortsteil Schwöbing in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Mehrere Häuser im Umkreis von rund 350 Metern wurden daraufhin evakuiert, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Firmen, Tankstellen sowie die Südbahnstrecke. Um 13.30 Uhr begann die Entschärfung durch den Entminungsdienst.
Personen, die ihre Häuser verlassen mussten, fanden vorerst im Rathaus von Langenwang Unterschlupf, damit sie nicht bei der Kälte im Freien bleiben müssen, sagte Bürgermeister Rudolf Hofbauer gegenüber dem ORF Steiermark.
Eingeschränkter Verkehr
Die ÖBB musste die Südbahnstrecke zwischen Krieglach und Mürzzuschlag sperren. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Fernzüge dürften die Sperre abwarten, weshalb es zu Verspätungen kommt. Für Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Verkehr auf der Semmering Schnellstraße (S6) wurde ebenfalls für die Entschärfung vorübergehend gestoppt.
Gefunden wurde die Bombe gegen 10.00 Uhr von einem Baggerfahrer, der Arbeiten in einer Schottergrube durchgeführt hatte, sagte Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Entminungsdienst wurde gerufen. Als das Areal gesichert war, nahmen die Entschärfer gegen 13.30 Uhr die Arbeit auf. Nach weniger als 30 Minuten waren sie fertig und gaben Entwarnung.
Kommentare