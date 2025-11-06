12 Tonnen Kriegsmaterial in Niederösterreich in die Luft gejagt

Zwölf Tonnen Kriegsmaterial werden in dieser Woche vom Entminungsdienst des Bundesheeres am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) gesprengt.

Vernichtet wurde unter anderem eine 500 Kilo schwere Bombe. Heuer verzeichnete der Entminungsdienst bis November 1.010 Einsätze im gesamten Bundesgebiet.

Dabei wurden rund 26,8 Tonnen Kriegsmaterial sichergestellt, hieß es anlässlich des fünftägigen Vernichtungssprengens von Montag bis Freitag.

