Steiermark: Vater (67) und Sohn (35) stürzen von Holzstapel

Im steirischen Birkfeld ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall: Ein 67-jähriger Mann und sein 35-jähriger Sohn, beide aus dem Bezirk Weiz , stürzten von einem rund vier Meter hohen Holzstapel und wurden dabei verletzt. Beide wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Kurz vor 15 Uhr wollten Vater und Sohn gemeinsam Altholzbretter mithilfe eines Baustellenkrans auf den hohen Holzstapel schlichten. Dazu lehnten sie eine Leiter an den Stapel, wie die Polizei berichtet: Der 35-Jährige befand sich oben auf dem Holzstapel, während sein Vater auf der Leiter stand.

Windstoß wurde Vater und Sohn zum Verhängnis

Ein plötzlicher Windstoß dürfte die Leiter ins Wanken gebracht haben, woraufhin der 67-Jährige abstürzte. Sein Sohn versuchte noch, ihn festzuhalten – verlor dabei jedoch selbst das Gleichgewicht und fiel ebenfalls aus rund vier Metern Höhe.