Steiermark: Vater (67) und Sohn (35) stürzen von Holzstapel
Im steirischen Birkfeld ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall: Ein 67-jähriger Mann und sein 35-jähriger Sohn, beide aus dem Bezirk Weiz, stürzten von einem rund vier Meter hohen Holzstapel und wurden dabei verletzt. Beide wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
Kurz vor 15 Uhr wollten Vater und Sohn gemeinsam Altholzbretter mithilfe eines Baustellenkrans auf den hohen Holzstapel schlichten. Dazu lehnten sie eine Leiter an den Stapel, wie die Polizei berichtet: Der 35-Jährige befand sich oben auf dem Holzstapel, während sein Vater auf der Leiter stand.
Windstoß wurde Vater und Sohn zum Verhängnis
Ein plötzlicher Windstoß dürfte die Leiter ins Wanken gebracht haben, woraufhin der 67-Jährige abstürzte. Sein Sohn versuchte noch, ihn festzuhalten – verlor dabei jedoch selbst das Gleichgewicht und fiel ebenfalls aus rund vier Metern Höhe.
Der 35-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungshubschrauber C16 in die Klinik Oberwart geflogen. Sein 67-jähriger Vater wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Beide Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Freiwillige Feuerwehr Koglhof stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, so die Polizei.
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