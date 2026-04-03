Steiermark: 68-Jährige zwischen zwei Lkw eingeklemmt

Eine 68-Jährige ist am Abend des Gründonnerstag in der Südweststeiermark zwischen zwei Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Karfreitag mit. Ihr Lkw war ins Rollen geraten.

Als sie zurücklief, um die Handbremse anzuziehen, wurde sie dabei vom rückwärts zur Garage schiebenden Lastwagen ihres Ehemannes gegen das eigene Schwerfahrzeug gedrückt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz geflogen.