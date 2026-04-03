Steiermark

Steiermark: 68-Jährige zwischen zwei Lkw eingeklemmt

68-Jährige wollte Garagentor zum Einfahren mit Lastwagen öffnen, Ehemann fuhr gleichzeitig seinen Lkw rückwärts Richtung Garage.
03.04.2026, 09:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Eine 68-Jährige ist am Abend des Gründonnerstag in der Südweststeiermark zwischen zwei Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Karfreitag mit. Ihr Lkw war ins Rollen geraten. 

Als sie zurücklief, um die Handbremse anzuziehen, wurde sie dabei vom rückwärts zur Garage schiebenden Lastwagen ihres Ehemannes gegen das eigene Schwerfahrzeug gedrückt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz geflogen.

63-Jähriger bei Graz bei Forstarbeit ums Leben gekommen

Handbremse war nicht angezogen

Die Frau wollte gegen 18.15 Uhr das Tor zu einer Garage in Großklein (Bezirk Leibnitz) öffnen, um ihren Lkw darin abzustellen. Da rollte dieser plötzlich los, wohl wegen der zuvor nicht angezogenen Handbremse. Sie rannte zurück zur Fahrerkabine, im selben Moment fuhr ihr Ehemann mit seinem Lkw rückwärts in Richtung Garage. 

Die 68-Jährige wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Die Verunglückte wurde bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte erstversorgt.

Steiermark
Agenturen  | 

Kommentare