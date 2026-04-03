Steiermark: 68-Jährige zwischen zwei Lkw eingeklemmt
Eine 68-Jährige ist am Abend des Gründonnerstag in der Südweststeiermark zwischen zwei Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Karfreitag mit. Ihr Lkw war ins Rollen geraten.
Als sie zurücklief, um die Handbremse anzuziehen, wurde sie dabei vom rückwärts zur Garage schiebenden Lastwagen ihres Ehemannes gegen das eigene Schwerfahrzeug gedrückt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz geflogen.
Handbremse war nicht angezogen
Die Frau wollte gegen 18.15 Uhr das Tor zu einer Garage in Großklein (Bezirk Leibnitz) öffnen, um ihren Lkw darin abzustellen. Da rollte dieser plötzlich los, wohl wegen der zuvor nicht angezogenen Handbremse. Sie rannte zurück zur Fahrerkabine, im selben Moment fuhr ihr Ehemann mit seinem Lkw rückwärts in Richtung Garage.
Die 68-Jährige wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Die Verunglückte wurde bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte erstversorgt.
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