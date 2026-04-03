63-Jähriger bei Graz bei Forstarbeit ums Leben gekommen

Ein 63-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei Forstarbeiten in Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. Der Mann war alleine auf seinem Grundstück mit Holzschlägerungen beschäftigt. Dabei dürfte er aus bisher ungeklärter Ursache von einem Ast getroffen und darunter eingeklemmt worden sein. Die alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Eine zufällig vorbeikommende Nachbarin hatte den Südsteirer leblos am Boden liegend vorgefunden. Sie setzte umgehend die Rettungskette in Gang, letztlich vergeblich. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams an, um die genaue Todesursache zu klären. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.