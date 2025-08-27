Stall in Flammen: 30 Tiere verendet, Feuerwehrfrau verletzt

Spät am Abend, kurz vor 23 Uhr, wurde die Feuerwehr am Dienstagabend zum Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Wuggitz, einem Ortsteil der Gemeinde Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen das Wirtschaftsgebäude und ein Stall bereits in Vollbrand. Der 38-jährige Bauer hatte den Brand selbst entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Rund 30 Tiere, 20 Rinder und zehn Schweine, konnten nicht mehr gerettet werden und kamen nach Angaben der Polizei in den Flammen um. Den 124 Einsatzkräften von insgesamt zwölf Feuerwehren ist es aber gelungen, weitere 50 Rinder und 30 Schweine vor den Flammen zu retten und in Sicherheit zu bringen.

Wohnhaus von Feuerwehr vor Flammen gerettet

Auch ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und weitere Wirtschaftsgebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern, auch ein Teil des Stalles konnte laut einem Sprecher der Feuerwehr gerettet werden.